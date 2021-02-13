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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Шесть игроков ЦСКА пропустят матч против «Зенита»

10:26
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Пресс-служба ЦСКА 13 февраля сообщила о потерях команды накануне матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ против «Зенита».

У защитника Ивана Ухова желудочная инфекция, и он не сможет принять участие во встрече. Также из-за травм игру пропустят Никола Милутинов, Торнике Шенгелия, Андрей Лопатин и Уилл Клайберн, который только приступил к работе в общей группе. Разыгрывающий Майк Джеймс из-за семейных проблем продолжает находиться в США.

Тренерский штаб армейцев привлек к подготовке к игре представителей «дубля» — Александра Евсеева, Макара Коновалова и Даниила Кочергина.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 13.00 (мск). По состоянию на 13 февраля питерский клуб лидирует в Единой лиге ВТБ, москвичи — третьи.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/20210213-cska-zenit-preview/

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