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Единая лига ВТБ объявила стартовые пятерки сборных России и мира на Матч звезд

11:27

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила в Twitter стартовые пятерки сборных России и мира на Матч звезд.

С первых минут встречи в составе сборной России появятся Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Семен Антонов (ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит») и Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»). Главным тренером команды будет Евгений Пашутин («Локомотив-Кубань»).

У сборной мира в стартовом составе появятся Маркус Кин («Калев»), Джамар Смит (УНИКС), Матеуш Понитка («Зенит»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань») и Джордан Мики («Химки»). Главным тренером команды будет Хавьер Паскуаль («Зенит»).

Матч звезд Единой лиги ВТБ состоится 14 февраля на «ВТБ Арене» в Москве, начало — в 16.00 (мск).

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