Единая лига ВТБ объявила стартовые пятерки сборных России и мира на Матч звезд

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила в Twitter стартовые пятерки сборных России и мира на Матч звезд.

С первых минут встречи в составе сборной России появятся Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Семен Антонов (ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит») и Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»). Главным тренером команды будет Евгений Пашутин («Локомотив-Кубань»).

Главный тренер Сборной Звезд России Евгений Пашутин назвал стартовый состав команды на Матч Звёзд:



? Алексей Швед, @Khimkibasket

? Никита Михайловский, @AvtodorSaratov

? Станислав Ильницкий, @lokobasket

? Андрей Зубков, @zenitbasket

? Семён Антонов, @cskabasket pic.twitter.com/cASsXIj349 — VTB League (@VTBUL) February 13, 2021

У сборной мира в стартовом составе появятся Маркус Кин («Калев»), Джамар Смит (УНИКС), Матеуш Понитка («Зенит»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань») и Джордан Мики («Химки»). Главным тренером команды будет Хавьер Паскуаль («Зенит»).

Главный тренер Сборной Звезд Мира Хави Паскуаль назвал стартовый состав команды на Матч Звёзд:



? Маркус Кин, «Калев»

? Джамар Смит, @unicsbasket

? Матеуш Понитка, @zenitbasket

? Миндаугас Кузминскас, @lokobasket

? Джордан Мики, @Khimkibasket pic.twitter.com/4hBkTylOnX — VTB League (@VTBUL) February 13, 2021

Матч звезд Единой лиги ВТБ состоится 14 февраля на «ВТБ Арене» в Москве, начало — в 16.00 (мск).