Итудис — о победе над «Зеленой Гурой»: «Мы отнеслись к игре серьезно»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Зеленой Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (93:59).
«Поздравляю команду, мы отнеслись к игре серьезно, доминировали от первой до последней минуты. Главное, что мы очень хорошо оборонялись, вынудили соперника совершить 20 потерь и набирали легкие очки», — приводит слова Итудиса официальный сайт армейцев.
Москвичи занимают третье место в турнирной таблице, одержав шесть побед в восьми матчах. Поляки идут последними — у них одна победа в 10 играх.
Следующий матч ЦСКА проведет в рамках Евролиги 23 декабря с «Реалом» на выезде.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-12-20-zielona-gora-cska-news-report/
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