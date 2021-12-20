Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Зеленой Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (93:59).

«Поздравляю команду, мы отнеслись к игре серьезно, доминировали от первой до последней минуты. Главное, что мы очень хорошо оборонялись, вынудили соперника совершить 20 потерь и набирали легкие очки», — приводит слова Итудиса официальный сайт армейцев.

Москвичи занимают третье место в турнирной таблице, одержав шесть побед в восьми матчах. Поляки идут последними — у них одна победа в 10 играх.

Следующий матч ЦСКА проведет в рамках Евролиги 23 декабря с «Реалом» на выезде.