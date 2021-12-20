Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Итудис — о победе над «Зеленой Гурой»: «Мы отнеслись к игре серьезно»

23:11
Теги:

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Зеленой Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (93:59).

«Поздравляю команду, мы отнеслись к игре серьезно, доминировали от первой до последней минуты. Главное, что мы очень хорошо оборонялись, вынудили соперника совершить 20 потерь и набирали легкие очки», — приводит слова Итудиса официальный сайт армейцев.

Москвичи занимают третье место в турнирной таблице, одержав шесть побед в восьми матчах. Поляки идут последними — у них одна победа в 10 играх.

Следующий матч ЦСКА проведет в рамках Евролиги 23 декабря с «Реалом» на выезде.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-12-20-zielona-gora-cska-news-report/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Руслан Абушкин все материалы автора
Читайте также
Что подарить на Новый год? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
В ВОЗ опровергли необходимость ревакцинации от COVID-19 здоровым людям
0