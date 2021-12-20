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Паскуаль — о поражении от «Автодора»: «Сейчас наша команда столкнулась со множеством проблем»

23:24
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал домашнее поражение от «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (74:83).

«Поздравляю «Автодор» с победой. Сейчас наша команда столкнулась со множеством проблем. Кузминскас и Зубков приняли участие в матче после того, как перенесли простуду. Фрэнкэмп во время игры почувствовал головокружение — все это из-за столкновения, которое произошло в матче с АСВЕЛ. Травму получил Понитка. Кулагин и Лойд остались дома из-за простуды. Джордан Мики также травмирован.

Если говорить об игре, то мы недостаточно хорошо подошли к ней, в первой четверти плохо играли в защите, но во второй половине матча игроки старались и играли лучше», — приводит слова Паскуаля официальный сайт питерцев.

Саратовцы занимают первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав восемь побед в девяти матчах. Питерцы идут четвертыми — шесть побед в восьми матчах.

Следующий матч «Зенит» проведет в Евролиге 23 декабря дома против «Маккаби».

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/12/20/pobezhdaem-v-bitve-liderov-edinoy-ligi-vtb/

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Руслан Абушкин все материалы автора
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