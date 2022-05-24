Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

24 мая, 23:27

Фридзон — о третьем матче серии с ЦСКА: «Нам стоит сделать выводы после первых двух игр»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Зенита» Виталий Фридзон рассказал о настрое на третий матч серии финала плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«Нам стоит сделать выводы после первых двух игр в серии: играть агрессивно, биться за каждый мяч, за каждое владение. Мы видели, как спокойно играл соперник в Москве, поэтому нам надо показать более агрессивный баскетбол, который мы показывали на протяжении всего плей-офф.

Думаю, что завтра зал будет забит битком. У нас было время на подготовку, на скаутинг. Против Милутинова надо жестче играть, не давать расслабляться, на грани фола. У нас есть болельщики, свой зал, думаю, что они должны стать нашим шестым игроком», — цитирует Фридзона сайт «Зенита».

Счет в серии — 2-0 в пользу армейцев. Третья встреча состоится в Санкт-Петербурге. Она пройдет 25 мая и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/5978
БК Зенит
БК ЦСКА
Виталий Фридзон
0
Читайте также
Знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма: звезда Spice Girls негативно отзывалась о футболистах, но передумала
Миллиардер Федун застрял в Доме футбола из-за еды. Как исполком РФС запретил увеличивать число команд в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Марио Хезонья договорился о переходе в «Реал»

Итудис рассказал, как ЦСКА готовится к выездному матчу финала Единой лиги ВТБ против «Зенита»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости