Фридзон — о третьем матче серии с ЦСКА: «Нам стоит сделать выводы после первых двух игр»

Форвард «Зенита» Виталий Фридзон рассказал о настрое на третий матч серии финала плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«Нам стоит сделать выводы после первых двух игр в серии: играть агрессивно, биться за каждый мяч, за каждое владение. Мы видели, как спокойно играл соперник в Москве, поэтому нам надо показать более агрессивный баскетбол, который мы показывали на протяжении всего плей-офф.

Думаю, что завтра зал будет забит битком. У нас было время на подготовку, на скаутинг. Против Милутинова надо жестче играть, не давать расслабляться, на грани фола. У нас есть болельщики, свой зал, думаю, что они должны стать нашим шестым игроком», — цитирует Фридзона сайт «Зенита».

Счет в серии — 2-0 в пользу армейцев. Третья встреча состоится в Санкт-Петербурге. Она пройдет 25 мая и начнется в 19.30 по московскому времени.