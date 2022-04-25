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Сегодня, 13:25

Тренер «Автодора» о серии с УНИКСом: «Пока нам не хватает размеров и физической мощи для сражения на равных»

Тренер «Автодора» поделился мнением о серии плей-офф с УНИКСом
Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Автодора» Владислав Коновалов прокомментировал поражение от УНИКСа (76:106, 0-1) в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

«В первом же поединке мы увидели, как сильно изменился рисунок игры УНИКСа с возвращением Лоренцо Брауна. Казанцы стали еще более креативно действовать в нападении. Мы предоставили снайперам хозяев простор на периметре, за что поплатились 17 трехочковыми в свою корзину.

Признаем тот факт, что пока нам не хватает размеров и физической мощи для сражения на равных с такими командами, как УНИКС. Поэтому часто габаритные соперники задавливают нас под щитами и берут подбор. Мы стремимся компенсировать недостаток атлетизма скоростью и контролировать темп игры. К сожалению, в позиционном нападении нередко допускаем потери. Нам предстоит проделать большую работу над ошибками и прибавить в уверенности. Мы не сдаемся и продолжаем биться, несмотря ни на что", — приводит слова Коновалова сайт «Автодора».

Вторая игра между командами пройдет сегодня, 25 апреля, в Казани.

Источник: https://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4823-konovalov-unics-pregame
БК Автодор
БК УНИКС
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