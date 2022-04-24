Главный тренер «Нижнего Новгорода» похвалил своих игроков после поражения от ЦСКА

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич похвалил своих игроков после поражения от ЦСКА (89:91) во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Надеюсь, я сейчас объективен, когда говорю, что моя команда заслужила как минимум овертайм. К сожалению, такие ситуации, как сегодня, бывают, победил ЦСКА. Ключевым моментом стала проблема с изоляцией Каспера Уэйра, которую должен был делать один из моих игроков, не буду называть имя. Из-за этого ЦСКА получил очень легкие очки. Доминирование Милутинова не удивило, у нас нет сейчас номинального пятого номера, и мы пытаемся как-то скомпенсировать его отсутствие. А вот ситуация с Уэйром стала новым большим ударом для нас, мы не успели ее исправить.

Что касается моих ребят — молодцы! Надеюсь, вам понравилась маленькая группа игроков «Нижнего Новгорода», — приводит слова тренера сайт нижегородцев.