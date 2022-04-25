УНИКС второй раз обыграл «Автодор» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ
УНИКС обыграл «Автодор» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 97:59.
Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Антон Квитковских, набравший 19 очков.
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу УНИКСа. Третья встреча пройдет 29 апреля в Саратове.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
1/4 финала
УНИКС (Казань) — «Автодор» (Саратов) — 97:59 (25:17, 23:11, 27:17, 22:14)
25 апреля. Казань. «Баскет-Холл».
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