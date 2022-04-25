Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:01

УНИКС второй раз обыграл «Автодор» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

УНИКС обыграл «Автодор» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 97:59.

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Антон Квитковских, набравший 19 очков.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу УНИКСа. Третья встреча пройдет 29 апреля в Саратове.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

УНИКС (Казань) — «Автодор» (Саратов) — 97:59 (25:17, 23:11, 27:17, 22:14)

25 апреля. Казань. «Баскет-Холл».

БК Автодор
БК УНИКС
0
Читайте также
Куда поехать на майские праздники с семьей по России?
Развивает свою лигу, мощно вошел в бизнес и разрывает цитатами. Чем Хабиб Нурмагомедов занимается после окончания карьеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Автодора» о серии с УНИКСом: «Пока нам не хватает размеров и физической мощи для сражения на равных»

«Зенит» одержал вторую победу над «Енисеем» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости