Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

25 апреля, 23:10

Главный тренер УНИКСа: «Знали о тех проблемах, с которыми столкнулся «Автодор»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги второго матча серии против «Автодора» (97:59).

«Поздравляю своих игроков с выигрышем, потому что победы всегда важны в плей-офф. Мы начали встречу с высокой концентрацией, с уважением отнеслись к сопернику и полагаю, что провели хорошую игру.

Знали о тех проблемах, с которыми столкнулся «Автодор». У них очень серьезная команда, которая ответственно готовится к матчам. Но мы дважды оказались сильнее на своей площадке и повели в серии со счетом 2:0. Надеюсь, нам удастся завершить серию в Саратове, что является нашей целью», — цитирует тренера сайт казанцев.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=uniks--avtodor
БК Автодор
БК УНИКС
0
Читайте также
Куда поехать на майские праздники с семьей по России?
Развивает свою лигу, мощно вошел в бизнес и разрывает цитатами. Чем Хабиб Нурмагомедов занимается после окончания карьеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» одержал вторую победу над «Енисеем» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Енисеем»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости