Главный тренер УНИКСа: «Знали о тех проблемах, с которыми столкнулся «Автодор»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги второго матча серии против «Автодора» (97:59).

«Поздравляю своих игроков с выигрышем, потому что победы всегда важны в плей-офф. Мы начали встречу с высокой концентрацией, с уважением отнеслись к сопернику и полагаю, что провели хорошую игру.

Знали о тех проблемах, с которыми столкнулся «Автодор». У них очень серьезная команда, которая ответственно готовится к матчам. Но мы дважды оказались сильнее на своей площадке и повели в серии со счетом 2:0. Надеюсь, нам удастся завершить серию в Саратове, что является нашей целью», — цитирует тренера сайт казанцев.