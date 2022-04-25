«Зенит» одержал вторую победу над «Енисеем» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл «Енисей» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Питерцы на своей площадке выиграли со счетом 83:75.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «Зенита». Третья встреча пройдет 29 апреля в Красноярске.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 83:75 (21:24, 25:18, 12:15, 25:18)

25 апреля. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена»

Счет в серии: 2-0.