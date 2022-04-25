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25 апреля, 23:39

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Енисеем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль отметил заряженность «Енисея» на борьбу во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (83:75, 2-0).

«Поздравляю болельщиков с этой победой. Такие матчи им очень нравятся. Мы знали, что сегодня против нас выйдет другая команда, как и обещал тренер «Енисея», и так оно и произошло. У нас далеко не все сегодня получалось, но нам противостояла заряженная на борьбу команда.

Тот случай, когда давление домашней арены заставляло нас играть с оглядкой на счет. Сегодня мы были далеки от идеала в проценте трехочковых, но все же смогли довести матч до победы. Со счетом 2:0 готовимся к матчу в Красноярске», — цитирует тренера сайт лиги.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/enisej-okazyvaet-soprotivlenie-zenit-vyigryvaet-vtoroj-match-serii/
БК Енисей
БК Зенит
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