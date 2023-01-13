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Главный тренер УНИКСа Перасович: «Одиноков — молодой баскетболист с большим потенциалом»

Мария Гусева
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал переход форварда Владислава Одинокова.

«После травмы Ильницкого мы хотели подписать игрока, способного закрыть позицию и помочь нам в достижении целей. Одиноков — молодой баскетболист с большим потенциалом, на которого мы очень рассчитываем», — цитирует пресс-служба УНИКСа Перасовича.

22-летний баскетболист перешел в УНИКС из МБА на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Одиноков провел в составе МБА 15 матчей, набирая в среднем 2,3 очка за 6,49 минуты на паркете, реализуя 75 процентов двухочковых и 38,1 процента трехочковых бросков.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=vladislav-odinokov--v-unikse
БК МБА
БК УНИКС
Велимир Перасович
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