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Сегодня, 18:03

Единая лига ВТБ опубликовала календарь на второй этап регулярного сезона-2022/23

Иван Шитик
Корреспондент
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Единая лига ВТБ на официальном сайте опубликовала календарь на второй этап регулярного сезона-2022/23.

Старт второй части сезона намечен на 28 января. Регулярный чемпионат завершится 26 марта.

По итогам первого этапа 6 лучших команд попадают в группу «А» и автоматически выходят в плей-офф, 6 других будут играть между собой в группе «Б».

Две лучшие команды группы «Б» по итогам второго этапа «регулярки» также выйдут в плей-офф.

Календарь Единой лиги ВТБ сезона-2022/23

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