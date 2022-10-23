Лукич: «Баскетбол — умная игра, в нее играет коллектив, а не один человек»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич победу над «Астаной» (80:60) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я бы сказал, что сегодня важна победа. Некоторые игроки со скамейки получили возможность поиграть сегодня. На сегодняшней игре, как и в матче с «Самарой», были видны проблемы. К сожалению, не вижу понимания этого. Баскетбол — умная игра, в нее играет коллектив, а не один человек. Поэтому самое важное — это победа, все остальное еще далеко от нас», — приводит слова Лукича сайт лиги.

«Нижний» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда выиграла три матча из пяти.