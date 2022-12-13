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13 декабря, 21:22

Вергун заявил, что «Минск» уступил «Парме» практически во всех компонентах игры

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун оценил игру команды в матче с «Пармой» (62:85) в регулярном чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Статистически мы уступили сопернику практически во всех компонентах игры, — цитирует Вергуна сайт лиги. — В игре в баскетбол сложно хитрить. И в размере, и в силе, и в мастерстве мы уступаем почти на всех позициях, и ждать чуда не приходится. Игра диктует свои правила и принципы, нам нужно развиваться и становиться сильнее, хотя бы в мастерстве».

«Минск» занимает 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, проиграв четвертый матч подряд. Следующую игру команда проведет 18 декабря дома против МБА.

Источник: Сайт Единой лиги ВТБ
БК Минск
БК Парма (Пермь)
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