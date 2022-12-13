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13 декабря, 21:18

Пашутин — о победе над «Минском»: «Была энергия от защиты, прессинговали на протяжении всего матча»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Минском» (85:62) в матче Единой лиги ВТБ.

«Сегодня мы первый раз за полгода сыграли почти в полном составе, многие парни оправились от болезней и травм. Была энергия от защиты, прессинговали соперника практически на протяжении всего матча, играли за получение, сделали 9 блок-шотов, хорошо контролировали подбор и не давали совершать легкие броски их снайперам. В нападении стали двигать мяч и играли командно, это командная победа, она придаст нам уверенности», — приводит слова Пашутина сайт лиги.

«Парма» прервала серию из четырех поражений подряд. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и следующий матч проведет 17 декабря дома против «Астаны»

Источник: Сайт Единой лиги ВТБ
БК Минск
БК Парма (Пермь)
Евгений Пашутин
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