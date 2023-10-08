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Главный тренер «Енисея» Арсич: «Мы не готовы показывать стабильную игру на протяжении 40 минут»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу над «Минском» (73:64) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь это был сложный матч, причем не только с точки зрения уровня команды соперника, которая хороша, но с точки зрения того, что на данный момент мы еще находимся в не самых оптимальных кондициях. На мой взгляд, мы не готовы показывать хорошую командную стабильную игру на протяжении всех 40 минут», — приводит слова Арсича сайт лиги.

«Енисей» одержал первую победу в этом сезоне Единой лиги ВТБ. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице и следующий матч проведет 14 октября против «Автодора».

Баскетбол
БК Енисей
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