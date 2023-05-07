Райкович: «Во втором матче ЦСКА с «Зенитом» увидел больше старания, энергии, желания победить»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Зенитом» (85:61, 1-1) во втором матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ.

«В этой игре увидели больше старания, энергии, желания победить. Если не говорить о тактических изменениях, именно это стало ключевым фактором для победы. Счет в серии 1-1, переезжаем в Санкт-Петербург», — приводит слова Райковича пресс-служба клуба.

Третий матч между командами пройдет 10 мая в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.