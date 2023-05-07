Паскуаль — о поражении от ЦСКА: «У «Зенита» не осталось, кому играть, слишком много травм»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА (61:85, 1-1) во втором матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ.

«В этой игре мы боролись на протяжении примерно 25 минут. Но у нас физически не осталось, кому играть, слишком много травм. Когда ЦСКА повел «+6», команда практически исчезла, все проблемы всплыли на поверхность. Могу только поздравить соперников с победой», — приводит слова Паскуаля пресс-служба лиги.

Третий матч между командами пройдет 10 мая в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.