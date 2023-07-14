Главный тренер «Автодора» Богичевич: «Торнвелл — очень мастеровитый игрок»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал подписание контракта с легким форвардом Синдэриусом Торнвеллом.

«Мы очень довольны, что достигли соглашения с таким квалифицированным игроком, — цитирует пресс-служба клуба Богичевича. — Абсолютно точно с его опытом НБА и Европы он значительно добавит качества нашей команде. Торнвелл — очень мастеровитый игрок, который может играть на нескольких позициях в атаке, но в то же время отличный защитник и игрок с сильным характером. Надеюсь, что вместе мы достигнем наших целей в этом сезоне».

В период с 2017 по 2021 год Синдэриус выступал в НБА, защищая цвета «Клипперс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Орландо Мэджик». Всего на счету Торнвелла 160 матчей в НБА.