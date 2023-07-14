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Сегодня, 15:07

Синдэриус Торнвелл стал игроком «Автодора»

Мария Гусева
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«Автодор» объявил о подписании контракта с легким форвардом Синдэриусом Торнвеллом.

Срок соглашения с 28-летним американским баскетболистом не уточняется.

В прошедшем сезоне Торнвелл выступал за турецкий «Бурсаспор», но из-за повреждения принял участие всего в двух матчах чемпионата Турции.

В период с 2017 по 2021 год Синдэриус выступал в НБА, защищая цвета «Клипперс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Орландо Мэджик». Всего на счету Торнвелла 160 матчей в НБА.

Источник: https://t.me/bcavtodor/1851
баскетбол
БК Автодор
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