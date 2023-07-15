Форвард Курбанов продлил контракт с ЦСКА

Форвард Никита Курбанов подписал новый контракт с ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год.

«Рад продолжить сотрудничество с родным для меня клубом. Приложу все усилия, чтобы радовать своей работой клуб и болельщиков! Скоро увидимся», — сказал Курбанов.

36-летний баскетболист является рекордсменом красно-синих как по количеству сезонов (15), так и по числу проведенных матчей (728). В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ показатели капитана ЦСКА Курбанова составили 4,1 очка, 3,5 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру.