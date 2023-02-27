«Реал» хочет, чтобы главный тренер «Зенита» Паскуаль возглавил команду

«Реал» хочет заполучить главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, сообщает журналист RAC1 Марк Мундет.

По информации источника, испанский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера мадридской команды в следующем сезоне. Отмечается, что у 50-летнего тренера есть предложения от трех клубов.

Паскуаль возглавил «Зенит» в 2020 году. Под его руководством команда стала чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22.

Контракт тренера с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона-2023/24.