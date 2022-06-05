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Форвард «Зенита» Мики признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Зенита» Джордан Мики признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ.

В седьмом, решающем матче серии финала плей-офф с ЦСКА (81:75) Мики набрал 19 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Зенит» впервые в истории стал победителем плей-офф Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли финальную серию со счетом 4-3.

ЦСКА продолжил свою серию, каждый сезон попадая в финал. До этого красно-синие лишь раз уступали чемпионский титул — в 2011 году «Химкам».

БК Зенит
БК ЦСКА
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