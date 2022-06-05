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Сегодня, 16:25

Поздняков назвал умопомрачительной атмосферу на решающем матче финала Единой лиги ВТБ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился впечатлениями от седьмого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Сегодня, 5 июня «Зенит» обыграл ЦСКА (81:75) и стал чемпионом. Матч проходил в Москве на арене «Мегаспорт». Посещаемость игры — 12 231 человек, что является рекордом для Единой лиги ВТБ.

«Никто не думал, что будет седьмой матч, но атмосфера просто умопомрачительная. Именно такие серии и игры нравятся болельщикам», — приводит ТАСС слова Позднякова.

«Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. Команда в первый раз принимала участие в финальной серии плей-офф.

Источник: https://tass.ru/sport/14827227
БК Зенит
БК ЦСКА
Станислав Поздняков
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