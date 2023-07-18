Форвард Походяев перешел из «Пармы» в «Руну»

Форвард Данила Походяев подписал контракт с «Руной», сообщает пресс-служба клуба.

22-летний спортсмен является двукратным чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ в составе «ЦСКА-Юниор», а также участником чемпионата Европы U20.

В сезоне-21/22 Походяев представлял «Темп-СУМЗ-УГМК» и помог команде стать бронзовым призером суперлиги. В прошлом сезоне форвард выступал в Единой лиге ВТБ за «Парму», набирая 7,9 очка и 4,2 подбора в среднем за матч.