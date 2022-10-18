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Сегодня, 17:25

«Зенит» обыграл «Енисей» и одержал третью победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Зенит» обыграл «Енисей» на выезде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:61.

Самыми результативными игроками встречи стали легкий форвард петербуржцев Игорь Вольхин и тяжелый форвард красноярцев Александр Гудумак — оба набрали по 13 очков.

«Зенит» одержал третью победу подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Енисей» с 4 поражениями в 4 играх идет на предпоследней, 11-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 61:89 (21:22, 10:23, 9:27, 21:17)

Е: Гудумак (13), Томпсон, Уорнер (оба — 9)

З: Вольхин (13), Томпкинс (12), Уимбуш, Хоумсли, Соломон (все трое — 11)

18 октября. Красноярск. «Арена-Север».

БК Енисей
БК Зенит
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