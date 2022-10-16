Базаревич заявил, что не ожидал такой большой разницы в счете в матче «Самары» с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал разгромную победу над «Нижним Новгородом» (90:52) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Приятно побеждать в Нижнем Новгороде, поскольку здесь хороший коллектив, который давно работает под руководством Зорана Лукича, и играть здесь всегда непросто. Хотел бы поздравить свою команду и отметить в первую очередь защиту. Было несколько ошибок, когда упускали своего игрока, но в целом грамотно работали в обороне, за счет чего бежали в атаке. Мы забили много очков в быстром отрыве, благодаря чему создали преимущество во второй четверти. Честно признаться, итоговая разница в счете выглядит неожиданно», — приводит слова Базаревича пресс-служба лиги.

Команда одержала вторую победу в сезоне и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий матч «Самара» проведет 24 октября дома против «Зенита».