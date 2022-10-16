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16 октября, 22:48

Базаревич — о победе над «Нижним»: «Честно признаться, итоговая разница в счете выглядит неожиданно»

Базаревич заявил, что не ожидал такой большой разницы в счете в матче «Самары» с «Нижним Новгородом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал разгромную победу над «Нижним Новгородом» (90:52) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Приятно побеждать в Нижнем Новгороде, поскольку здесь хороший коллектив, который давно работает под руководством Зорана Лукича, и играть здесь всегда непросто. Хотел бы поздравить свою команду и отметить в первую очередь защиту. Было несколько ошибок, когда упускали своего игрока, но в целом грамотно работали в обороне, за счет чего бежали в атаке. Мы забили много очков в быстром отрыве, благодаря чему создали преимущество во второй четверти. Честно признаться, итоговая разница в счете выглядит неожиданно», — приводит слова Базаревича пресс-служба лиги.

Команда одержала вторую победу в сезоне и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий матч «Самара» проведет 24 октября дома против «Зенита».

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/samara-ne-ostavila-nizhnemu-shansov-v-volzhskom-derbi/
БК Нижний Новгород
БК Самара
Сергей Базаревич
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