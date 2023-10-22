«Енисей» обыграл «Пари НН» и одержал четвертую победу подряд в Единой лиге ВТБ

«Енисей» дома победил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:83.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Ксэвьер Ратэн-Мэйс, который набрал 31 очко.

«Енисей» одержал четвертую победу подряд в Единой лиге ВТБ и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Пари НН» находится на пятой строчке.

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«Енисей» (Красноярск) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 88:83 (18:20, 21:22, 25:15, 24:26)

22 октября. Красноярск. «Арена-Север».