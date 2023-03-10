Единая лига ВТБ составила символическую пятерку тура

Единая лига ВТБ на официальном сайте опубликовала символическую пятерку игроков по итогам матчей 6-9 марта.

Никола Милутинов из ЦСКА стал самым эффективным игроком недели, отметившись дабл-даблом из 18 очков и 14 подборов в матче против МБА (91:81).

Тимофей Герасимов был лидером «Енисея» в победном матче с «Минском» на своей площадке (75:55). У защитника красноярцев в этой игре — 10 очков, 9 передач, 4 подбора и 4 перехвата.

«Пари Нижний Новгород» впервые с 2019-го года обыграл УНИКС (78:68), отличился Джермейн Лав: 28 очков, 3 подбора и 2 передачи.

Сергей Карасев помог «Зениту» победить «Локомотив-Кубань» (77:74). На счету российского форварда — 11 очков, 9 подборов и ключевой трехочковый на последней минуте игры.

«Парма» дома оказалась сильнее «Самары» (72:67), а капитан пермяков Александр Платунов реализовал 5 трехочковых и набрал 17 очков.