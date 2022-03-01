Единая лига ВТБ сделала заявление о продолжении чемпионата

Единая лига ВТБ на официальном сайте объявила, что продолжит чемпионат. Ближайшие матчи — 5-7 марта.

«В данный момент лига работает с клубами над оптимизацией расписании

Состав участников лиги покинул «Калев» и в соответствии с регламентом чемпионата все прошедшие матчи с участием эстонской команды аннулированы.

Польская «Зелена Гура» на данный момент приостановила участие в чемпионате, ближайшие три матча команды перенесены (против «Нижнего Новгорода», «Енисея» и «Пармы»).

По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд лиги выходят в плей-офф, где сыграют в сериях до трех побед», — говорится в заявлении.