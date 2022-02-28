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Сегодня, 16:06

Форвард Джоэль Боломбой покинул расположение ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
Джоэль Боломбой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Форвард Джоэл Боломбой покинул расположение московского ЦСКА, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на сайт армейцев.

Отмечается, что статус соглашений с игроками будет решен позже. Все остальные баскетболисты и тренеры продолжают подготовку к предстоящим матчам по обычному графику.

Ранее расположение команды по личным причинам покинули Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг, Марюс Григонис и Йоханнес Фогтманн.

Боломбой представляет ЦСКА с 2018 года. В составе армейцев он становился победителем Евролиги, дважды — Единой лиги ВТБ и один раз — обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220228/bolomboy-1775585793.html
БК ЦСКА
Джоэл Боломбой
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