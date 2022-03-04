Хэкетт: «ЦСКА всегда будет в моем сердце и в сердцах моих родных»

Защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт прокомментировал свой уход из московского клуба.

«Очень трудно выразить словами чувства, которые я испытал за последнюю неделю, — приводит слова Хэкетта официальный сайт ЦСКА. — К сожалению, из-за сложившейся ситуации я решил вернуть семью домой и прервать свое путешествие вместе с теми, кого на протяжении четырех лет считал второй семьей» .

По словам защитника, президент московского клуба, тренер и его товарищи по команде на протяжении четырех лет помогали ему расти как игроку и человеку.

«Было здорово разделить это приключение с настоящими победителями. Спасибо всем болельщикам, которые никогда не переставали нас поддерживать. ЦСКА всегда будет в моем сердце и в сердцах моих родных», — сказал он.

34-летний итальянец продолжит карьеру в «Виртусе», который выступает в Еврокубке.