Димитрис Итудис: "Почетно стать лучшим тренером Единой лиги ВТБ"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после первого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против "Локомотива" (101:95) отметил, что престижно выиграть приз лучшему тренеру сезона в лиге, но этот трофей является командной заслугой. Свою награду специалист получил перед началом минувшей встречи.

– Формально приз лучшего тренера – это индивидуальная награда, но в баскетболе ничего нельзя достигнуть одному, – цитирует "Р-Спорт" Итудиса. – Эту награду завоевали и руководство клуба, и тренерский штаб, и персонал, и игроки – имена всех должны быть нанесены не трофей. Я благодарен Лиге ВТБ за признание, у нас одна из самых престижных лиг в Европе, наряду с испанской и турецкой, и стать лучшим здесь почетно.