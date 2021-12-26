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Димитрис Итудис: «Находимся на разных уровнях физической готовности из-за перелетов и нагрузки»

19:37
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея» (97:88).

«Мы здорово начали в обороне, понимали, что находимся на разных уровнях физической готовности из-за перелетов и нагрузки. Потом случилась неприятность с Дани, и это открыло для них дополнительные возможности. Уэйр и Уиллис сегодня здорово бросали. Пришлось подстраиваться, изменения сработали, мы выиграли матч за счет верной игры против их смешанной «зоны», «3-2» и «1-2-2», использовали открытые броски. Марюс добавил энергии, Алекс провел хорошую четверть. Мы смогли сдержать их и победили за счет нападения», — цитирует тренера сайт москвичей.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-12-26-cska-enisey-news-report/

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Иван Шитик все материалы автора
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