Главный тренер УНИКСа назвал причину поражения от «Зенита»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал оценку игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита» (81:97).
«Поздравляю «Зенит» с победой. Мы проиграли подбор в нападении: «Зенит» взял 18 отскоков под нашим щитом, часть из которых — в самые ключевые моменты, после чего набрал легкие очки. Мы хорошо работали в нападении, но наша защита в нужный момент сработала не так хорошо, как это было необходимо», — цитирует тренера сайт казанцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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