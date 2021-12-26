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Главный тренер УНИКСа назвал причину поражения от «Зенита»

19:39
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал оценку игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита» (81:97).

«Поздравляю «Зенит» с победой. Мы проиграли подбор в нападении: «Зенит» взял 18 отскоков под нашим щитом, часть из которых — в самые ключевые моменты, после чего набрал легкие очки. Мы хорошо работали в нападении, но наша защита в нужный момент сработала не так хорошо, как это было необходимо», — цитирует тренера сайт казанцев.

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=zenit

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Иван Шитик все материалы автора
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