Хавьер Паскуаль: «Не могу сказать ничего плохого о нашей игре»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (97:81).
«Мы рады этой победе, считаю, что это был отличный матч, обе команды играли на максимуме, несмотря на то, что и мы, и УНИКС недавно проводили матчи в рамках Евролиги. УНИКС вернулся из Барселоны, а мы восстанавливались после тяжелой встречи с «Маккаби».
Не могу сказать ничего плохого о нашей игре сегодня. В начале третьей четверти мы немного потеряли контроль над игрой, подпустили УНИКС близко в счете. Однако, оставшееся время мы провели с умом, играли хорошо и одержали эту важную победу. Это честь для меня — отпраздновать дома победой свой сотый матч в качестве главного тренера «Зенита», — приводит слова тренера сайт «Зенита».
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Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/12/26/zavershaem-pobedoy-domashnie-matchi-2021-goda/
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