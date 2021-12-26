Хавьер Паскуаль: «Не могу сказать ничего плохого о нашей игре»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (97:81).

«Мы рады этой победе, считаю, что это был отличный матч, обе команды играли на максимуме, несмотря на то, что и мы, и УНИКС недавно проводили матчи в рамках Евролиги. УНИКС вернулся из Барселоны, а мы восстанавливались после тяжелой встречи с «Маккаби».

Не могу сказать ничего плохого о нашей игре сегодня. В начале третьей четверти мы немного потеряли контроль над игрой, подпустили УНИКС близко в счете. Однако, оставшееся время мы провели с умом, играли хорошо и одержали эту важную победу. Это честь для меня — отпраздновать дома победой свой сотый матч в качестве главного тренера «Зенита», — приводит слова тренера сайт «Зенита».