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Сегодня, 22:30

Райкович — о поражении от «Зенита»: «Сказались отсутствие Шведа с Комоловым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение от «Зенита» (68:86) в первом матче серии за бронзовые медали плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит». У нас не получилось показать нормальную игру. Сказались и отсутствие Шведа с Комоловым, и то, что команда находится в плохой форме психологически после поражения от «Локомотива-Кубань» в полуфинале. Но это не значит, что можно таким образом представлять цвета ЦСКА. Мы должны найти способы справиться с обстоятельствами, должны приложить больше старания. Даже с тем составом, что у нас есть, мы можем добиваться успеха», — приводит слова Райковича пресс-служба лиги.

Второй матч серии за третье место состоится в Москве 7 мая и начнется в 14.00 мск.

БК Зенит
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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