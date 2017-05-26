ЦСКА вырвал победу у "Локомотива" в первом полуфинальном матче

ЦСКА на своей площадке одолел "Локомотив" (101:95) в первом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. По 21 очку набрали защитники гостей Марди Коллинз и Мэтт Дженнинг. На балл меньше у разыгрывающего армейцев Нандо Де Коло.

Отметим, что в концовке железнодорожки сократили отставание до "-3", но не сумели сравнять счет. Следующий поединок между этими командами состоится 28 мая.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала

Первый матч

ЦСКА – "Локомотив" (Краснодар) – 101:95 (26:22, 32:30, 19:18, 24:25)

Ц: Де Коло (20 + 7 передач), Фридзон (15), Огастин (13), Теодосич (12), Хиггинс (12), Джексон (11).

Л: Коллинз (21), Дженнинг (21), Рочести (17), Брокхофф (10), Вуюкас (10).