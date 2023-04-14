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Сегодня, 13:37

ЦСКА отпразднует столетие клуба в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

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Баскетбольный ЦСКА масштабно готовится к празднованию столетия клуба, которое пройдет во время первого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» в субботу, 15 апреля.

«Нынешний, 2023-й — год столетия ЦСКА, — отметил официальному сайту армейцев президент клуба Андрей Ватутин. — «Большой» ЦСКА отмечает эту дату 29 апреля, в день первого матча футбольной команды ОППВ. По сведениям архивариусов, первая баскетбольная игра нашего клуба состоялась 15 августа 1923 года. В наше время август не является месяцем для клубного баскетбола, поэтому приурочить к столетию решили матч плей-офф Единой лиги ВТБ. Нас ожидает бескомпромиссная игра, которая, уверены, будет соответствовать высокому уровню мероприятия. Всех ждет шоу-программа, множество конкурсов и активностей.

О предстоящем юбилее мы задумывались давно, и планировали его отметить максимально широко. Хотели увидеть всех, кто играл, тренировал, работал в клубе, помогал добиваться больших побед и был с нами в дни неудач. Всех, кто поддерживал нас на трибунах в разных городах страны и «пробивал» выезды. Хотели встретить гостей из клубов Евролиги, представителей ФИБА и НБА, многих их тех, кто является частью нашей любимой игры. К сожалению, сложности перелетов и политическая обстановка не позволяют осуществить и половины задуманного, но в процессе приглашения гостей мы связались с огромным количеством имеющих отношение к ЦСКА людей, и в ответ от каждого получили если не подтверждение приезда, то точно самые искренние поздравления и положительные эмоции. Даже при всех ограничениях ждем множество гостей".

Начало праздничной программы, включающей световое мультимедийное шоу и выступление специально приглашенного гостя Басты — в 18:30. Сам матч начнется в 19:00.

БК ЦСКА
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