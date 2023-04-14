Секулич: «Сыгранность — очень важное преимущество ЦСКА»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«У ЦСКА очень хороший и глубокий состав игроков — в Евролиге эта команда была бы на ведущих ролях, — цитирует пресс-служба клуба Секулича. — Но главное, на мой взгляд, то, что у них очень устоявшийся состав — по ходу сезона добавился всего один игрок. Они прекрасно друг друга знают и играют, как одно целое — именно это главная сила ЦСКА. Сыгранность — очень важное преимущество. Отмечу также поддержку ЦСКА — за них много людей приходит болеть и в Москве, и на выездных матчах. От своих подопечных я буду требовать хладнокровия и полной концентрации на том, чтобы действовать в защите и атаке так, как мы договоримся на предматчевой установке».

Первый матч ЦСКА — «Локомотив-Кубань» пройдет 15 апреля в Москве, начало встречи — 19.00 мск.