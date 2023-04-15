Райкович: «В четвертьфинале «Локомотив-Кубань» показал, что он серьезный соперник»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Локо» показал в четвертьфинале, что он серьезный соперник, обыграв «Нижний Новгород», — циирует пресс-служба клуба Райковича. — Сейчас они в полном боевом составе и готовы к игре. Нас ждет конкурентная борьба, а зрителей — интересные игры".

ЦСКА отпразднует столетие клуба в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ, который пройдет в субботу, 15 апреля.