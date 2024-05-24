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Сегодня, 15:10

Евролига, «Финал четырех»: расписание матчей и состав участников

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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БК «Реал».
Фото Global Look Press

Заключительные матчи 1/4 финала Евролиги, по итогам которых стали известны все участники «финала четырех», состоялись 8 мая. В решающей стадии турнира сыграют «Олимпиакос», «Фенербахче», «Реал» и «Панатинаикос». Первые матчи состоятся 24 мая. «Финал четырех» в этом сезоне пройдет в Берлине в воскресенье, 26 мая.

Матчи Евролиги в прямом эфире будет транслировать российский стриминговый сервис Okko Sport.

Евролига, «Финал четырех»: расписание матчей

  • 24 мая. 1/2 финала. «Панатинаикос» — «Фенербахче» — 19.00.
  • 24 мая.1/2 финала. «Реал» Мадрид — «Олимпиакос» — 22.00.
  • 26 мая. Финал.
  • 26 мая. Матч за 3-е место.

* Время начала матчей — московское.

Действующим победителем Евролиги является «Реал». В финале мадридский клуб в упорной борьбе оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).

БК Реал
Евролига
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