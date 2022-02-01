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Сегодня, 16:48

ЦСКА объявил о подписании Аллерика Фримена

Баскетбольный ЦСКА объявил о подписании защитника турецкого «Бураспора»
Иван Шитик
Корреспондент

Из турецкого «Бурсаспора» в ЦСКА переходит защитник Аллерик Фримен, сообщает сайт российского клуба.

Контракт с 27-летним американским баскетболистом подписан до конца нынешнего сезона, он вступит в силу после запланированного на пятницу медобследования.

Таким образом в команде заняты восемь из девяти возможных позиций иностранного игрока. Изменения в составах клубов Евролиги допускаются до 23 февраля включительно.

Фримен в нынешнем сезоне в матчах за «Бурсаспор» в Еврокубке набирал в среднем 19,6 очка, 2,4 подбора и 2,8 передачи. В прошлом сезоне он выступал в Евролиге в составе французского «Виллербана».

Источник: https://cskabasket.com/news/n/cska-signs-allerik-freeman/
БК ЦСКА
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