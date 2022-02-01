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Сегодня, 15:40

Защитник «Пармы» Джеремайя Хилл признан MVP января в Единой лиге ВТБ

Анна Горшкова
Корреспондент

Защитник пермской «Пармы» Джеремайя Хилл признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ-2021/22 по итогам января, сообщается на официальном сайте.

В январе команда дома обыграла «Зенит» со счетом 77:67. Хилл стал самым результативным в пермском клубе, набрав 19 очков при 75 процентах попаданий с игры. Также защитник совершил пять передач, один подбор и один перехват при 20 баллах за эффективность действий.

«Парма» по итогам января идет на 5-м месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 6 победами в 10 матчах.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/dzheremajya-hill-mvp-yanvarya/
БК Парма (Пермь)
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