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Сегодня, 16:53

Новичок ЦСКА: «Иметь возможность выступать за один из самых исторических клубов — это честь»

Новичок ЦСКА прокомментировал переход в российский клуб из «Бурсаспора»
Иван Шитик
Корреспондент

Новичок ЦСКА Аллерик Фримен поделился эмоциями после заключения контракта с московским клубом.

«Счастлив и очень рад стать частью ЦСКА! Иметь возможность носить форму ЦСКА и выступать за один из самых исторических клубов — это честь! Готов помочь команде, чем смогу!» — приводит слова игрока сайт красно-синих.

27-летний американец 1 февраля заключил соглашение с московским клубом до конца нынешнего сезона.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/cska-signs-allerik-freeman/
БК ЦСКА
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