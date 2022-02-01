Новичок ЦСКА Аллерик Фримен поделился эмоциями после заключения контракта с московским клубом.

«Счастлив и очень рад стать частью ЦСКА! Иметь возможность носить форму ЦСКА и выступать за один из самых исторических клубов — это честь! Готов помочь команде, чем смогу!» — приводит слова игрока сайт красно-синих.

27-летний американец 1 февраля заключил соглашение с московским клубом до конца нынешнего сезона.