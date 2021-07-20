Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Цмоки-Минск» объявил об уходе Криса Клайберна

14:27
Теги:

«Цмоки-Минск» объявил об уходе из команды американского защитника Криса Клайберна, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

25-летний баскетболист был признан лучшим форвардом в чемпионате Белоруссии сезона-2020/21.

В Единой лиге ВТБ Клайберн провел 23 матча, набирая в среднем по 16,1 очка и делая 4,3 подбора. В Лиге чемпионов: 8 игр, 11,3 очка и 2,9 подбора. В чемпионате Белоруссии: 11 игр, 13,9 очка и 4,5 подбора.

Дополнительная информация:

http://bc-tsmoki.by/ru/dzyakuj,-kryis-klajbern!

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Руслан Абушкин все материалы автора

Читайте также

Дубль Погребняка принес «Форте» победу над «Дружбой»
Самая сексуальная спортсменка мира пакует чемоданы в Токио. Где на нее смотреть?
Губерниев до того, как стал знаменитым, работал охранником и едва не вылетел с ТВЦ
«Русалочка прям». Фигуристка Медведева показала фото в белом купальнике
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд