«Цмоки-Минск» объявил об уходе Криса Клайберна
«Цмоки-Минск» объявил об уходе из команды американского защитника Криса Клайберна, сообщает официальный сайт белорусского клуба.
25-летний баскетболист был признан лучшим форвардом в чемпионате Белоруссии сезона-2020/21.
В Единой лиге ВТБ Клайберн провел 23 матча, набирая в среднем по 16,1 очка и делая 4,3 подбора. В Лиге чемпионов: 8 игр, 11,3 очка и 2,9 подбора. В чемпионате Белоруссии: 11 игр, 13,9 очка и 4,5 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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