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Михаил Кулагин подписал контракт с «Нижним Новгородом»

14:35
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«Нижний Новгород» подписал контракт с российским защитником Михаилом Кулагиным. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Сезон-2020/21 26-летний баскетболист провел в красноярском «Енисее». В 21 матче Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 13,5 очка, делал 2,7 подбора и 2,6 передачи.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32779

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Руслан Абушкин все материалы автора

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