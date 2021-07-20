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Тарик Блэк покинул «Зенит»

14:14
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Тяжелый форвард Тарик Блэк покинул «Зенит» по истечении срока соглашения, сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

Экс-игрок «Лейкерс» и «Маккаби» присоединился к российскому клубу в январе 2021 года.

В Единой лиге ВТБ Блэк провел 12 игр, набирая в среднем по 9,3 очка и 4,7 подбора. В Евролиге американец выходил на площадку 13 раз, набирал в среднем за игру 5,2 очка и 3,5 подбора.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/20/tarik-spasibo-za-igru/

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Руслан Абушкин все материалы автора

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