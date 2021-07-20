Тарик Блэк покинул «Зенит»
Тяжелый форвард Тарик Блэк покинул «Зенит» по истечении срока соглашения, сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.
Экс-игрок «Лейкерс» и «Маккаби» присоединился к российскому клубу в январе 2021 года.
В Единой лиге ВТБ Блэк провел 12 игр, набирая в среднем по 9,3 очка и 4,7 подбора. В Евролиге американец выходил на площадку 13 раз, набирал в среднем за игру 5,2 очка и 3,5 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/20/tarik-spasibo-za-igru/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю