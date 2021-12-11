«Автодор» победил «Зелену-Гуру»
«Автодор» победил «Зелену-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовцы переиграли соперника на своей площадке со счетом 81:74.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Кенни Чери, набравший 18 очков. У гостей 22 балла в активе Ярослава Зисковского.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «Зелена-Гура» — 81:74 (19:25, 8:14, 22:17, 32:18)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/
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