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«Автодор» победил «Зелену-Гуру»

17:44
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«Автодор» победил «Зелену-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовцы переиграли соперника на своей площадке со счетом 81:74.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кенни Чери, набравший 18 очков. У гостей 22 балла в активе Ярослава Зисковского.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Зелена-Гура» — 81:74 (19:25, 8:14, 22:17, 32:18)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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